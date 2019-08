La llave que menos miradas se roba se disputará en el Estadio Municipal de Ipiales. Eso sí, de seguro, tanto volcánicos como matecañas no se guardarán nada. Por eso, se espera un duelo intenso y, por qué no, lleno de goles. Y es que conseguir un importante resultado en la ida será crucial de cara a sus aspiraciones y así seguir en la pelea mano a mano contra los grandes. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Deportivo Pasto VS Deportivo Pereira EN VIVO ONLINE en Copa Águila)

El Deportivo Pereira es el único sobreviviente de la Segunda División. Razón por la que espera seguir dando duros golpes y continuar como el representante de dicha categoría. Para ello deberá dar lo mejor de sí y sacar a relucir todo su buen fútbol.

Ver Gratis Deportivo Pasto VS Deportivo Pereira EN VIVO ONLINE

Día: 29 de agosto

Hora: 2:00 p.m.

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

La llave que menos miradas se roba se disputará en el Estadio Municipal de Ipiales. Eso sí, de seguro, tanto volcánicos como matecañas no se guardarán nada. Por eso, se espera un duelo intenso y, por qué no, lleno de goles. Y es que conseguir un importante resultado en la ida será crucial de cara a sus aspiraciones y así seguir en la pelea mano a mano contra los grandes.

El Deportivo Pereira es el único sobreviviente de la Segunda División. Razón por la que espera seguir dando duros golpes y continuar como el representante de dicha categoría. Para ello deberá dar lo mejor de sí y sacar a relucir todo su buen fútbol.