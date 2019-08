"He apoyado el proceso de paz, pero no con base en la amenaza y menos desde Venezuela": Peñalosa sobre el anuncio de Márquez

Iván Márquez reapareció este jueves en un video junto con otros exlíderes de las Farc para "una nueva etapa de lucha" armada.

"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión", afirma Márquez en el vídeo divulgado en internet, en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles.

Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich' y a Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).

Peñalosa sobre el anuncio de Iván Márquez

Varios líderes políticos se han pronunciado. El alcalde Enrique Peñalosa no se quedó atrás.

En varios trinos el mandatario de los capitalinos ha dejado clara su postura.

"Frente al anuncio de algunos delincuentes de iniciar acciones criminales, mi respaldo total al Presidente Duque y a nuestras fuerzas armadas. No nos intimidan unos matones a los colombianos. Todos unidos contra el hampa", "siempre he apoyado el proceso de paz. Pero no con base en la amenaza a nuestra sociedad o a nuestro Estado. Y menos desde Venezuela. Por ahí no es la cosa", "por supuesto debemos continuar dando todas las garantías y apoyo a los exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz y siguen cumpliendo lo acordado", dijo.

Muchos ciudadanos no entienden por qué el alcalde mencionó a Venezuela, teniendo en cuenta que en video mencionaron que están en Inírida: "De verdad, hoy más que nunca: CÁLLESE", "Por lo menos vea el video, en Venezuela no están o que yo sepa el Guainía queda en Colombia", "¿acaso que tiene que ver Venezuela? Acaso ya no estamos mal y peor que Venezuela", "Inírida es Colombia".

También le recordaron la inseguridad por la que atraviesa Bogotá: "No pudiste ni con el hampa de una localidad", "comentario tan sicario de Peñalosa", "más bien dedíquese a combatir las acciones criminales que vive la capital".