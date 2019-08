indignación por colegialas que desfilaron en tanga con chaquetas para 'prom'. El hecho ocurrió en el Valle del Cauca.

Varios padres de familia manifestaron su molestía al ver que la empresa que fabricó las chaquetas para la fiesta 'prom' de sus hijas, le solicitó a las menores que desifilaran con la prenda en ropa interior.

Además, padres manifiesta que la empresa habría tomado varias fotos a las menores que tienen entre 15 y 17 años.

Las estudiantes hacen parte de un colegio femenino ubicado en el sur de Cali. Ellas fueron citadas por la empresa a una fiesta conocida como 'Pool party'. Allí las menores que pertencía a varios colegios recibieron la ropa interior.

La madre de una de las adolescentes, contó a medios locales que su hija le había dicho que era la fiesta de las chaquetas "y la dejé ir. Pero luego, vi unas fotos y ella aparecía supuestamente con un vestido de baño. Cuando la recogí y le pregunté, me dijo que les habían entregado un top y una tanga. Cuando me la mostró, vi que no era ningún vestido de baño sino ropa interior", dijo la mujer.

Otra madre de familia, asegura que le preocupa el hecho de que le hayan solicitado a su hija tomar unas fotos con las sugestivas prendas, pues no sabe qué van a hacer con estas.

Por su parte, la empresa que elaboró las chaquetas y el evento dijo que las fotos que fueron publicadas en historias eran de modelos que fueron contradas. Lo único que ellos hicieron fue repostear algunas publicaciones que habían hecho los menores de edad.