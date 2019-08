¡Pilas! comenzó el paro nacional de maestros por 48 horas

Siga en vivo paro nacional de maestros por 48 horas que se realizará este miércoles 28 de agosto y jueves 29 de agosto de 2019.

Este miércoles y jueves, 28 y 29 de agosto, en todo el país los profesores tendrán un cese de actividades. Durante ese tiempo saldrán a las calles a marchar para pedirle al Gobierno que cumpla los pactos. También pedirán por el respeto a la vida.

Además, las movilizaciones en Bogotá empezarán a las 9 de la mañana.

En vivo paro nacional de maestros: rutas en las principales ciudades del país

En Bogotá. 28 de agosto: Cacerolazo desde las 9:00 am, partiendo de la Secretaría de Educación Distrital hasta el Ministerio de Educación Nacional. 29 de agosto: Plantón a manera de ‘Quejatón’ por el mal servicio de salud. Será frente a la sede de la Fiduprevisora, ubicada en la calle 72 No. 10 – 03, 9:00 am.

En Bucaramanga. 28 de agosto: a las 8:00 am mitin desde la sede principal de la Fiduprevisora hacia la Gobernación. 29 de agosto: Dos salidas, en el puente de Provenza y en el SENA de Floridablanca, como punto de llegada Foscal- Fosunab.

En Medellín. 28 de agosto: Movilización desde ADIDA finalizando en La Alpujarra, desde las 9:00 am. 29 de agosto: Movilización desde el Parque de Las Luces hasta la sede administrativa de Red Vital, 9:00 am.

En Barranquilla. 28 de agosto: Concentración y Movilización desde el Parque Cementerio Universal a las 9:00 am. 29 de agosto: Concentración y Marcha de Antorchas, desde el parque Esthercita Forero, 5:00 pm.

En Cali. 28 de agosto: Asamblea informativa en la institución Educativa Antonio José Camacho a las 8:00 am. 29 de agosto: Gran Toma a Cali, concentración a las 8:00 am desde la plazoleta de la Gobernación.

