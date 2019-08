Etapa 4: ¡A levantar cabeza! Fernando Gaviria va por la revancha en La Vuelta a España

Los colombianos se roban las miradas en territorio español. Después de que Miguel Ángel López se adjudicará el maillot rojo y Nairo Quintana ganara la segunda etapa, se esperaba que Fernando Gaviria le entregara una nueva alegría al país en la tercera jornada, teniendo en cuenta que era propicia para los sprinters. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Etapa 4 de La Vuelta a España EN VIVO ONLINE)

Sin embargo, no fue así. El hombre del UAE Team Emirate vivió un día para el olvido y así lo evidenció. “Estuve en una crisis que no pude lidiar y por más que me dejaron dos compañeros no pude llegar. Me sentí demasiado mal en la bicicleta, pero faltan muchos días y seguiré”.

Estas últimas palabras llenan de ilusión a Colombia. Y es que la cuarta etapa también está diseñada para los embaladores. Razón por la que, de seguro, el antioqueño espera tomar revancha y demostrar por qué es uno de los mejores del mundo en dicha modalidad.

Ver Gratis Etapa 4 de La Vuelta a España EN VIVO ONLINE

Día: 26 de agosto

Hora: 6:20 a.m. (Colombia) / 13:20 p.m. (España)

Canales: Caracol TV (Haga clic acá para ver la señal online)

ESPN: (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir El Tour en vivo)

