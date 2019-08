¡Soñar no cuesta nada! La Equidad va por la hazaña contra Atlético Mineiro en Copa Sudamericana

Soñar no cuesta nada y así lo entiende el cuadro asegurador. Y es que está ante una de las posibilidades más grandes de su historia. Eso sí, la tarea no será nada fácil. Al frente estará uno de los equipos más históricos y coperos de Brasil. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis La Equidad VS Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE Copa Sudamericana 2019)

El resultado en la ida llena de ilusión. Allí, el compromiso finalizó 2-1 a favor de Atlético Mineiro. Razón por la que, en caso de que La equidad gane 1-0 en El Campín, se instalará en semifinales. Para ello deberán estar atentos, exponer su mejor fútbol y cometer la menor cantidad de errores posibles.

En un año donde la participación de los colombianos a nivel internacional no fue la mejor, los capitalinos quieren sacar la cara. Por eso, de seguro, todo el país estará atento a lo que suceda.

Día: 27 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

