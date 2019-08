La dura respuesta de Claudia López y Miguel Uribe a reto de Galán

Carlos Fernando Galán realizó un "reto de respeto" en sus redes sociales a sus rivales por la Alcaldía de Bogotá.

Los candidatos a las elecciones para alcalde de Bogotá han provocado una pelea constante en redes sociales. Claudia López, Miguel Uribe Turbay y Hollman Morris se han enfrentado constantemente en las redes. En especial, el candidato de Avancemos ha sido muy fuerte con sus expresiones para referirse a la aspirante por la Alianza Verde.

Por esto, su rival Carlos Fernando Galán les hizo un reto a los demás candidatos. Con un video al estilo de los "youtubers", el candidato de Bogotá para la Gente hizo una llamada. "Se pone el morbo por encima de las ideas. Por eso creamos el #VamoACalmarnoChallenge, un reto sencillo entre candidatos, para que los que estamos en contienda nos atrevamos a hablar bien de los contrincantes", aseguró.

La respuesta al reto de Galán no fue la esperada. Por un lado, Claudia López reaccionó recordando los ataques que el propio exsenador le realizó. Le pidió ser "coherente" y mostró las partes del video en el que la ataca.

Respetado Carlos Fernando. Gracias por el reto y te invito a ser coherente y dar ejemplo tu mismo. Estaremos atentos👍🏻 pic.twitter.com/5saPhjsPtd — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 26, 2019

Uribe Turbay también criticó a Galán. Aseguró que al rival no le gustan las discusiones cuando no es el protagonista. "No confunda insultos con defender convicciones. Lo que está en juego es el futuro de Bogotá”, señaló el exsecretario de Gobierno.