El arquero no quiso hablar en una emisora. Faryd Mondragón se negó a entrevista tras conocerse millonario contrato con el Gobierno.

La polémica con el exportero de la selección Colombia se dio porque afirmó que gracias a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez se había dado el oro en fútbol femenino de los Juegos Panamericanos disputados en Lima.

Desde allí, se buscó los nexos de Mondragón con el Gobierno y se encontró que tiene un contrato con Coldeportes para impulsar el deporte.

Ese contrato es de 37 millones de pesos por seis meses, algo que no es ilegal y que Mondragón puede obtener como cualquier colombiano.

Ante esta polémica, Faryd fue llamado por Blu Radio, pero no quiso dar declaraciones y solo envió un mensaje a Néstor Morales.

“Mil gracias de corazón, pero no tengo nada que aclarar porque no estoy cometiendo nada ilegal (…) Me contratan, presto mis servicios y por eso es un contrato público. No tengo nada que esconder ni que aclarar. De todas formas, les agradezco la buena disposición y el cariño”, afirmó.

El contrato hace parte del programa Glorias del Deporte en el que han estado varios deportistas colombianos.

