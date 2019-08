(Video) Captan a conductor dormido mientras su carro anda solo a alta velocidad

Una pareja que transitaba por una carretera de Estados Unidos registró el hecho. Captan a conductor dormido mientras su carro anda solo a alta velocidad.

Fue en una carretera de Los Ángeles donde la pareja de esposos grabó al hombre que dormía mientras su vehículo avanzaba a gran velocidad.

“Está completamente dormido, esto es una locura”, se escucha decir a quien graba el video, que ha causado revuelo en redes sociales.

En la grabación también se ve que unos segundos después, el conductor despierta y vuelve a poner las manos al volante.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

— Clint Olivier (@ClintOlivier) August 21, 2019