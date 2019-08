Colombia sigue siendo un país racista con las comunidades negras en indígenas. Mujer denuncia que arrojaron excrementos humanos a su casa por racismo.

Una mujer llamada Luz Marina López narró a Noticias Caracol los tormentos que vivió por denunciar ante la justicia que sus vecinos tenían actitudes racistas hacia ella.

Vecinos ocuparon sin permiso con vehículos la entrada y el garaje de su casa. Tras esto, ella les pidió de buena manera que despejaran su entrada, pero la agredieron verbalmente y la compararon a ella y a su familia con un personaje del Carnaval de Barranquilla.

Mujer denuncia que arrojaron excrementos humanos a su casa por racismo

Al ver esta reacción, Luz Marina demandó a sus vecinos por racismo, pero entonces las cosas se pusieron peor.

“Me llenaron la casa de excremento humano. En otra ocasión me reventaron la casa a piedra, y en otra me echaron vísceras de animales. También me reventaron la casa con huevos llenos de pintura de esmalte. Y lo último, que sí me sorprendió y me llenó de miedo: cogieron el jardín de mi residencia, me le echaron gasolina y lo quemaron”, cuenta López, quien vive en Barranquilla.

Esta es solo una muestra de que en Colombia todavía existe el racismo y se ve reflejado en muchos momentos de la cotidianidad del país.

