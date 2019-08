Alarma en España: desalojan playa de Barcelona por sospecha de explosivo de la Guerra Civil

Las autoridades en Barcelona evacuaron el domingo una de las populares playas de la ciudad española tras reportes de que posiblemente había un artefacto explosivo.

La Guardia Urbana informó a eso de las 11:00 de la mañana (hora local) en su cuenta de Twitter que se “halló un posible artefacto explosivo” en la playa Sant Sebastià.

Hem desallotjat la Platja de St Sebastià i acordonat la zona per un possible artefacte explosiu trobat per la @guardiacivil. Seguiu les indicacions dels agents i no difoneu informacions no contrastades. pic.twitter.com/yYrx94MgK1

— Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) August 25, 2019