Video: Hombre se enfrenta con machete contra un agente de Policía.

Habitantes de San Cayetano temen por la seguridad de los niños de una institución educativa del municipio • {video} • • “Señores Política Heroica, hoy, en horas de la mañana, un hombre ingresó a la institución educativa de San Cayetano con un palo en la mano dispuesto a hacerle daño a alguien. Un policía le apuntó con un arma de fuego, a ver si se detenía, pero éste respondió agresivamente. Los habitantes tememos por la seguridad de los niños, ya que esta situación puede volver ocurrir en cualquier momento ya que en esa institución no hay vigilancia” #SanCayetano #Noticias #Información #Opinión #EstamosConLaGente