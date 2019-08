Junior de Barranquilla vs. Once Caldas: duelo de necesitados en el Metropolitano

Irregular semestre de los tiburones. A pesar de la maravillosa nómina con la que cuentan, los resultados no son los mejores. Hasta el momento, acumulan tres victorias, un empate y tres derrotas. Asimismo, el rendimiento y nivel expuesto no convence. De hecho, las críticas por parte de la hinchada no se han hecho esperar. (Encuentre más abajo el link para Ver Junior de Barranquilla VS Once Caldas GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 8)

Situación similar atraviesa el blanco blanco. Los dirigidos por Hubert Bodhert aún no encuentran la regularidad. Y es que si bien su juego ofensivo enamora, la falta de efectividad los sepulta. Prueba de ello es que tan solo han ganado un partido. Por eso, frente a los barranquilleros es la oportunidad perfecta de levantar cabeza.

Ver Junior de Barranquilla VS Once Caldas GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 8

Día: 24 de agosto

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

