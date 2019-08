¡La noche de la lucha! Velada inolvidable de WWE este viernes en Bogotá

La lucha libre de la WWE se toma Colombia. Por primera vez, el entretenimiento deportivo más grande del mundo pisa suelo cafetero y lo hará con una nómina de lujo. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis WWE en Bogotá EN VIVO ONLINE)

La presencia de los estelares Roman Reigns, Kofi Kingston, Drew McIntyre, entre otras superestrellas, iluminarán la noche del Movistar Arena. Y es que el evento que agotó boletería.

Una de las estrellas más aclamadas de la noche será Charlotte Flair, hija de la leyenda viviente Rick Flair. La Reina piensa brillar con luz propia y en atención a Publimetro Colombia aseguró que ella no es la sucesora del legado de su padre porque sí, sino porque se lo ha ganado. Así lo manifestó ‘The Queen’.

“Mi padre no me entregó la antorcha, yo tomé esa antorche. A los que dicen eso les digo que esos comentarios me hacen trabajar más duro para que mi nombre crezca”

Otro de los peleadores estelares será Andrade Cien Almas. El luchador mexicano hizo leyenda en su país y así dio el salto a la WWE en Estados Unidos. El azteca se siente como local en esta gira latinoamericana. Además, se siente orgulloso de que sus compañeros de industria conozcan más de la cultura de esta parte del mundo.

“A ellos les encanta cómo somos los latinos, de sangre caliente. Ahora llegar a Colombia y que la gente esté esperando y que tengan carteles, griten a todo momento, habla muy bien de la afición colombiana”.

En diálogo con Publimetro y fiel a su estilo, Andrade aprovechó para enviarle un desafío una vez más al Rey Misterio, el anterior luchador icónico mexicano. “Me encantaría otro enfrentamiento con él, pero para que se retire y la gente reconozca que soy la nueva cara de los latinos”, afirmó.

Así, con tensión en el ambiente, se espera una noche llena de llaves, saltos y muchos golpes, todo parte de lo que hace grande a la WWE en el mundo.

Ver Gratis WWE en Bogotá EN VIVO ONLINE

Día: 23 de agosto

Hora: 7:00pm

Canal: FOX Premium (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el evento en directo)