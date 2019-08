La vegetación y los animales del mundo son los más perjudicados. Cientos de canguros mueren en Australia intentando escapar de un nuevo incendio forestal.

El mundo tiene puestos los ojos en los incendios forestales que destruyen la Amazonía, pero la situación es igual de crítica en otras regiones del planeta. En el Ártico, los focos llevan activos cerca de 11 semanas, y en China, África y Australia la situación es igual de compleja.

Y fue precisamente en Australia donde se dio a conocer una desoladora escena en la isla de Bribie, en Queensland, luego de que unos pilotos que sobrevolaron el sector captaran los cuerpos de unos 40 canguros pudriéndose en la costa, luego que se ahogaran intentando escapar del incendio forestal que afecta a la zona.

De acuerdo con la información oficial del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland (QPWS), las llamas han destruido parte de la estrecha franja costera entre la playa y el Eastern Boundary Track, afectando a la fauna que reside en el lugar.

Las imágenes obtenidas por los pilotos llegaron a las redes sociales, donde generaron miles de reacciones. "Hay un montón de canguros muertos, alguien sabe algo" preguntó el piloto en Twitter por la trágica escena que encontró.

Según la información publicada por el portal News.com.au "se cree que los animales huyeron hacia el agua después de que los incendios forestales cerca del campamento Top Swamp y Ocean Beach se extendieron rápidamente".

De acuerdo con los medios locales, no hubo víctimas humanas por el incendio, aunque tuvo consecuencias devastadoras para la vida silvestre local.

Dead kangaroos all over Bribie Island, i flew over them, has anyone heard anything about it ?

— “Whippy”🇦🇺 (@Whippy_) August 23, 2019