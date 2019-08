Medellín vs. Rionegro: el poderoso quiere levantar cabeza en la Liga Águila 2-2019

No ceder terreno es crucial. Y es que los tres de arriba (Cali, Millonarios y Nacional) no bajan los brazos y sacan ventaja. Por eso, el poderoso de la montaña está en la obligación de hacer respetar su casa y conseguir la victoria. Para ello deberán apelar al buen fútbol que han expuesto en algunos compromisos. (Encuentre más abajo el link para Ver Independiente Medellín VS Rionegro Águilas GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7)

Los dirigidos por Alexis Mendoza sufrieron un traspiés tras caer ante el Deportivo Cali en la anterior jornada. Sin embargo, de seguro, aprovecharán el envío anímico de haber clasificado a cuartos de final de la Copa Águila tras eliminar a los embajadores. Asimismo, depositarán la confianza en su figura, Germán Ezequiel Cano, quien vive un momento dulce con el gol.

Por otro lado, Rionegro Águilas no puede darse el lujo de no sumar de a tres. El descenso está cerca y tienen que ganar sí o sí.

Ver Independiente Medellín VS Rionegro Águilas GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 7

Día: 22 de agosto

Hora: 6:00 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

