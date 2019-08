¡Boca metió presión! River Plate, obligado a ganarle a Cerro Porteño en el Monumental

La posibilidad de volver a ver un Superclásico en Copa Libertadores está cada vez más cerca. Ayer, el Xeneize dio un paso importante al vencer 0-3 a la Liga Universitaria de Quito en Ecuador. Razón por la que el millonario no deberá ser menos y tendrá que hacer respetar su casa. Sin embargo, la tarea no será nada fácil. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis River Plate VS Cerro Porteño EN VIVO ONLINE Copa Libertadores 2019)

Marcelo Gallardo medirá fuerzas contra uno de los técnicos más coperos, Miguel Ángel Russo. Por eso, de seguro, se verá un espectacular duelo de estrategias y planteamientos tácticos, donde el más mínimo error podrá pagarse bastante caro. Y es que ambos conjuntos son letales y contundentes.

Lo cierto es que, en caso de que la banda cruzada consiga una ventaja considerable en la ida, la ilusión de presenciar un Superclásico entre River y Boca en semifinales aumenta.

Ver Gratis River Plate VS Cerro Porteño EN VIVO ONLINE Copa Libertadores 2019

Día: 22 de agosto

Hora: 5:15 p.m. (Colombia) / 19:15 p.m. (Argentina)

Canal: Fox Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

La posibilidad de volver a ver un Superclásico en Copa Libertadores está cada vez más cerca. Ayer, el Xeneize dio un paso importante al vencer 0-3 a la Liga Universitaria de Quito en Ecuador. Razón por la que el millonario no deberá ser menos y tendrá que hacer respetar su casa. Sin embargo, la tarea no será nada fácil.

Marcelo Gallardo medirá fuerzas contra uno de los técnicos más coperos, Miguel Ángel Russo. Por eso, de seguro, se verá un espectacular duelo de estrategias y planteamientos tácticos, donde el más mínimo error podrá pagarse bastante caro. Y es que ambos conjuntos son letales y contundentes.

Lo cierto es que, en caso de que la banda cruzada consiga una ventaja considerable en la ida, la ilusión de presenciar un Superclásico entre River y Boca en semifinales aumenta.