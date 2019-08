Boca Juniors espera estar a la altura contra la Liga de Quito en Copa Libertadores

El Xeneize no quiere dar ventajas. Por eso, deberá sacar a relucir su casta copera. Y es que visitará a un complicado rival en una difícil plaza. El estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito será una caldera. No obstante, lo que más preocupa es la altura. Dicho factor jugará un papel importante, ya que estarán a poco más de 2800 metros sobre el nivel del mar. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Liga de Quito VS Boca Juniors EN VIVO ONLINE Copa Libertadores 2019)

Los dirigidos por Gustavo Alfaro tendrán que estar atentos. Razón por la que, de seguro, no habrás muchas especulaciones en la nómina titular. De hecho, se esperan pocas variantes, entre las que resaltan el debut de Daniele De Rossi en Copa Libertadores. Allí, el italiano volverá a ser el bastión del mediocampo, apelando a su experiencia y alto nivel.

Ver Gratis Liga de Quito VS Boca Juniors EN VIVO ONLINE Copa Libertadores 2019

Día: 21 de agosto

Hora: 5:15 p.m. (Colombia) / 19:15 p.m. (Argentina)

Canal: Fox Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

