Por un dolor de estómago este niño fue al médico y los doctores encontraron algo extraño

Un niño de seis años fue al médico por un dolor de estómago y descubrieron algo extraño en él.

Los padres del menor lo llevaron a un hospital luego de que dijera que sentía fuertes dolores estomacales.

Al llegar al sitio le realizaron una radiografía y descubrieron unas bolas.

Lo que no sospecharon es que se trataba de 61 bolas metálicas.

El hecho ocurrió en China e impactó a los doctores, según el Daily Mail.

Luego la madre del pequeño contó que dejó a su hijo jugando con esas bolas, que le había regalado para que jugara. Las piezas hacen parte de un juego llamado Buckyballs.

El doctor que atendió el caso aseguró que por fortuna el niño llegó a tiempo para extraerle las bolas.

“Si no hubiera sido tratado a tiempo, estas bolas magnéticas podrían haber roto su intestino, causándole necrosis y shock, y poniendo su vida realmente en peligro”.

Esta es la ecografía que le realizaron:

61 magnetic balls pulled from boy's stomach after complaints of intense pain pic.twitter.com/ahcpNSQ8id

