En entrevista para W Radio, Vicky Dávila le preguntó al senador Álvaro Uribe: ¿Si le toca irse a la cárcel, se va? La dura pregunta que Vicky Dávila le hizo a Álvaro Uribe.

Ante el interrogante, Uribe contestó con toda seguridad que sí acataría la orden de la Corte si llegara a darse. "Por supuesto que sí", dijo en la entrevista. Y agregó que desde la cárcel seguiría en la batalla para quitarse la infamia de encima.

Sin embargo, el expresidente aclaró que“una cosa es que tenga que cumplir sus mandatos (los de la Corte) y otra cosa es que esté de acuerdo con ella. En lo que me toque mantener el desacuerdo, lo mantendré con toda franqueza y de cara al país”.

Por otro lado, frente a la pregunta de si se iría del país por el proceso judicial en su contra, Uribe respondió que jamás lo haría: “Yo soy de combate, yo doy la cara, nunca he dicho que cambien a un periodista o que quiten un programa (…) yo me bajé del pedestal de jefe de Estado y discutí con periodistas, he dado la cara”.

El próximo 8 de octubre el expresidente Álvaro Uribe se presentará ante la Corte Suprema para responder por presunta manipulación de testigos, luego de que el alto tribunal compulsara copias en su contra tras absolver al senador Iván Cepeda de estos mismos señalamientos por parte del jefe del Centro Democrático.

Cabe resaltar que, por primera vez, un expresidente de Colombia es llamado a indagatoria ante la Corte.

