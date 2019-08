¡A por el batacazo! La Equidad visita a Atlético Mineiro por los cuartos de Copa Sudamericana

En un año para el olvido a nivel internacional para los equipos colombianos, el cuadro asegurador saca la cara. En primera instancia, eliminaron a Independiente de Campo Grande. Posteriormente, se impusieron sobre Deportivo Santaní. Y en octavos de final, vencieron a Royal Pari. Razón por la que esperan continuar por esa senda, entregándole nuevas alegrías al país. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Atlético Mineiro VS La Equidad EN VIVO ONLINE Copa Sudamericana 2019)

La situación del equipo capitalino no es la mejor en el rentado local. Actualmente, ocupan la posición 19 con cuatro derrotas, un empate y tan solo una derrota. Por eso, frente a Atlético Mineiro esperan recomponer el camino y demostrar que no son ninguna cenicienta. Eso sí, el rival brasileño no será fácil. De hecho, es considerado uno de los grandes favoritos para gritar ‘campeón’.

Ver Gratis Atlético Mineiro VS La Equidad EN VIVO ONLINE Copa Sudamericana 2019

Día: 20 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

