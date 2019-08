La exigencia de Petro que podría haber llevado a Claudia López a la cárcel

Uno de los pedidos más constantes que le han hecho los habitantes de Bogotá a Claudia López es que se una a Gustavo Petro. Con la unión entre ambos, para los bogotanos, se generaría una gran opción de gobierno a la ciudad. Pero las peleas entre López y Petro, y una diferencia crucial, serían las causantes de esta separación.

Específicamente, según relató López en una entrevista al diario El Espectador, se trataría del metro subterráneo. Aunque Claudia López propone hacer el metro que quede contratado, Petro exige que sea subterráneo. Esto habría provocado las diferencias que forzaron su ruptura.

"Si lo contratan no voy a revocarlo, que es lo que me exige Petro, lo que me implicaría ir a la cárcel y perder los $9,6 billones de la nación", aseguró Claudia López a El Espectador. "La propuesta de Gustavo es revocar y con la plata de Bogotá hacer un tercio del metro, para generar un hecho político y que la nación vuelva a dar más plata, pero no quiero hacer balcón, quiero gobernar".

Así mismo, Claudia rechazó el modelo en el que la coalición alternativa debía incluir a Hollman Morris. "Bogotá lleva doce años dando tumbos sin norte. Cuatro en medio de la corrupción y otros ocho en medio del saboteo entre Petro y Peñalosa. Pese a que siempre hemos tenido disputas públicas, siempre hablamos con mucha amabilidad y respeto. Cuando conformamos la coalición, al final había que incluir a Hollman. Pero no puedo apoyar a alguien que tiene denuncias por manoseo y acoso a mujeres y una denuncia por maltrato familiar", dijo.