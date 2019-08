Junior vs. Santa Fe, ambos equipos buscarán escapar de la crisis

Parece surrealista hablar de crisis en el cuadro currambero. Sin embargo, los rojiblancos no encuentran la regularidad necesaria en liga y los rumores incómodos comienzan a hacer presencia en la Arenosa. (Encuentre más abajo el link para Ver Junior de Barranquilla VS Independiente Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS Liga Águila Fecha 6)

Para aplacarlos, Junior buscará ganar como local, donde la última vez cayó ante el América de Cali.

Si de crisis se habla, Santa Fe vive una profunda desde el semestre anterior. Último en la reclasificación y con la amenaza del descenso para el año que viene, el conjunto cardenal tiene a su cuarto entrenador en lo que va del año con la llegada de Harold Rivera. Además, no será el elegido. Y es que es interino.

Aunque no pasó del empate sin goles ante Patriotas, su debut fue auspicioso desde lo visto en el juego. No obstante, los cardenales no logran convertir goles en cinco partidos y ese es uno de los objetivos en el Metro.

Día: 18 de agosto

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

