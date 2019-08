Ante Aldosivi, Boca Juniors espera reponerse del golpe sufrido en Copa Argentina

Extraño inicio de temporada para el Xeneize. En la primera jornada empató 0-0 contra Huracán y posteriormente, se impusieron 2-0 sobre Patronato. Asimismo, clasificaron a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Atlético Paranaense. Sin embargo, quedaron eliminados de la Copa Argentina luego de caer 3-1 en los penales frente a Almagro. Además, el rendimiento del equipo no ha sido el mejor. Razón por la que las críticas por parte de la hinchada no se han hecho esperar. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Boca Juniors VS Aldosivi Superliga Argentina EN VIVO ONLINE Fecha 3)

Es así como, pensando en lo que se avecina, los dirigidos por Gustavo Alfaro no tienen más remedio que pasar la página y sumar una victoria que les regrese la motivación. Y es que, entre semana, visitarán a la Liga Universitaria de Quito. Por eso, ganarle a Aldosivi en La Bombonera es una obligación. Allí, de seguro, será la presentación de Daniele de Rossi ante su gente. Recordemos que ya debutó de manera oficial con la camiseta de Boca.

Ver Gratis Boca Juniors VS Aldosivi Superliga Argentina EN VIVO ONLINE Fecha 3

Día: 18 de agosto

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

