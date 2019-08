Queman viva a una mujer mientras se encontraba recostada en su cama

Una mujer de 44 años originaria de Reino Unido, murió la semana pasada en Christ Church, Barbados, luego de que un hombre asaltara la casa donde se encontraba, la agrediera y de paso la quemara viva el pasado 28 de julio.

El intruso ingresó a la casa y agredió a Natalie Crichlow, quien se había trasladado hasta la isla caribeña para cuidar a su hermano discapacitado. Mientras se encontraba en la cama el extraño inicialmente comenzó a estrangularla, luego la empapó en líquido inflamable y procedió a prenderle fuego, según señaló la BBC.

Como detalla el medio británico, la mujer que era madre de tres niños, sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo. Ella pudo ser trasladada hasta el hospital, sin embargo finalmente murió el 6 de agosto debido a la gravedad de las heridas.

Según indicó al medio británico Ashley Best, una de sus sobrinas, la Sra. Crichlow había sobrevivido al cáncer en dos ocasiones y además sufrió dos accidentes cerebrovasculares en la última década.

Sus hijos de 10, 20 y 26 años, quienes están conmocionados y devastados con el suceso, se encuentran recaudando fondos para repatriar el cuerpo de su madre a través de una campaña colectiva de financiación por Internet en donde intentan conseguir 8.000 libras (9.720 dólares).

De acuerdo con la BBC, un portavoz de la policía de Barbados indicó a la agencia de noticias Associated Press que hasta el momento no se había realizado ningún arresto. Por su parte su sobrina afirmó que a la familia le preocupaba que la Policía Real de Barbados no estuviera tratando su muerte como un caso de asesinato.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido expresó: “Nuestro personal está apoyando a la familia de una mujer británica después de su muerte en Barbados, y está en contacto con la fuerza policial de Barbados”, según informó The Guardian.

