Millonarios vs. La Equidad, clásico joven en la capital

El equipo embajador continúa en la dicotomía de no jugar bien, pero sumar puntos. Aunque no pudo treparse a la punta en soledad con su empate en Neiva, el calendario le da la oportunidad como local. Además los albiazules contarán con la ventaja de que, seguramente, el equipo asegurador pondrá suplentes, pensando en Copa Sudamericana. (Encuentre más abajo el link para Ver Millonarios VS La Equidad GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 6)

Sin embargo, la principal noticia pasó por cuenta de Wuilker Faríñez. El guardameta despejó todas las dudas en torno a su futuro. Y es que, en rueda de prensa, el venezolano aclaró que nunca llegaron ofertas y fueron solo rumores. De igual manera, expresó que era mentira que quisiera irse, todo lo contrario, siempre buscó la posibilidad de continuar en Millonarios.

Es así como los hinchas embajadores podrán estar tranquilos sobre el futuro de su arquero.

Ver Millonarios VS La Equidad GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 6

Día: 17 de agosto

Hora: 3:15 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

