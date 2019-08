¿A qué le tiene miedo Uribe? Su abogado respondió y generó polémica...

La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó a declarar el próximo 8 de octubre al expresidente Álvaro Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada dentro del proceso que les sigue por un presunto soborno y fraude procesal.

La citación, publicada por medios locales, responde a una petición de la sala de Instrucción Penal con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina y le pide a Uribe, presidente entre 2002 y 2010 y hoy senador, que acuda acompañado por su abogado.

Ante la decisión de la Corte, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, afirmó a periodistas en la sede de la Fiscalía de Bogotá que "siempre" han acatado los fallos judiciales, estén o no de acuerdo.

Uribe había solicitado que se declarase nulo este proceso en su contra, algo que le negó el pasado 18 de febrero la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema "por cuanto la práctica de pruebas se encontró ajustada a la legalidad".

El presidente de Colombia entre 2002 y 2010 tiene abierto un proceso por una presunta manipulación de testigos que lo enfrenta al también senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA).

Todo se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra.

Con esos testimonios Cepeda vinculaba al expresidente con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia (noroeste).

"No hay ninguna llamada, no hay ninguna comunicación en donde el presidente (Uribe) haya dicho o hecho algo indebido, y él está pronto a explicarlo, ya nos fijaron una fecha, el 8 de octubre, a las 8 de la mañana, allá estaremos", afirmó el abogado defensor del exmandatario.

Granados señaló que ese día Uribe "dará la historia de lo que pasó" y explicará ante los magistrados de la Corte que "no hay nada que sea relevante penalmente en contra de él".

También señaló que Uribe no le teme a nadie: ‘El Presidente Álvaro Uribe no le tiene miedo sino a Dios’.

Sobre la posibilidad de interponer una acción de tutela (recurso de amparo) por la decisión de la sala en febrero pasado, el penalista confirmó que se analiza esa opción porque siguen "convencidos que jurídicamente hay una violación del debido proceso".

"Lo entendemos y estamos evaluando si se presenta o no la acción de tutela porque tampoco queremos desgastar a la administración de Justicia con un debate hasta no llegar a un consenso con el señor presidente si la presentamos o no. Yo les anticipo que el señor presidente no es amigo de que presentemos la tutela", detalló el abogado en referencia al exjefe de Estado entre 2002 y 2010.