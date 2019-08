El presidente Iván Duque usó de ejemplo la serie 'Narcos' para hablar de la economía naranja.

Lo hizo durante la clausura del Encuentro de Empresarios Naranja, en la que dio un discurso.

Ahí, dijo que en su Gobierno se tomaron varias medidas para estimular el crecimiento de los emprendedores. Por eso cree que la economía naranja se debe multiplicar en todo el país.

El mandatario dijo que las industrias creativas deben unir al país, así como lo hace el deporte. Fue ahí cuando sacó a relucir la serie de Netflix.

“Nos encontramos, por ejemplo, con algo que a mí me impactó. Me decían: ‘Mire, una temporada de la serie ‘Narcos’ —a uno le puede gustar o no la serie, esa no es la discusión—logró movilizar 14.000 noches de hotel’. Una sola temporada. Y me decían: ‘Estamos buscando maquilladoras para cine y televisión, con esos estándares que se les paga 5.000 dólares la semana, y no los estamos encontrando en Colombia’”.

Fue ahí cuando dijo: “Entonces, todo eso me iba prendiendo a mí bombillos y les dije a los equipos de gobierno: ‘Tenemos que hacer algo rápido para que Colombia siga posicionándose’, y una de esas tareas era: ‘¿Sabe qué? Los beneficios que ya tenemos para el cine tratemos de extenderlos a toda la cadena audiovisual”.

Finalmente manifestó que “la Economía Naranja es una realidad y lo que tenemos que hacer es multiplicar y acelerarla por todo el territorio”.

