Así opera peligrosa banda de falsos policías en exclusivo sector de Bogotá

La banda de falsos policías tiene varias denuncias en su contra por ciudadanos que han sido sus víctimas.

Decenas de denuncias en las últimas semanas se han registrado por robos en el sector del Salitre, en Bogotá. Una banda de ladrones que se moviliza en vehículos de gama alta ha atacado en este sector. Fingiendo que son policías, los asaltantes roban a peatones y los despojan de su dinero y posesiones.

El último de estos casos, según Blu Radio, se registró en la mañana de este miércoles. Mónica Toledo, la víctima, se dirigía al Terminal de Transportes para viajar hacia Ibagué. Un vehículo de gama alta se detuvo a su lado y la interceptó; sus ocupantes aseguraron ser miembros de la Sijín.

Sus dos ocupantes le pidieron identificarse y verificar la posesión de dinero que tenía, unos 300.000 pesos. Presuntamente, un alto mando militar había sido robado y necesitaban revisar el serial de los billetes. Luego otra persona fue 'requisada' por la banda de falsos policías.

"El tipo que supuestamente estaban revisando se sube al carro y cuando arrancaron me tiraron la cédula por la ventana del vehículo. Los vigilantes que estaban al frente del edificio que queda por ese sector no hicieron nada y yo empecé a gritar, pero no hubo ayuda”, dijo la víctima de la banda de falsos policías a Blu Radio.

Según la Policía, ya se tiene identificado el modus operandi de los tres asaltantes. Estos transitan por las zonas aledañas al terminal de Salitre y buscan zonas de bajo tráfico para evitar a las autoridades.

La Policía recalcó que la Sijín no hace operativos de estos tipos. "Si se encuentra con un grupo de personas que aparece de la nada y van de civiles haciéndose pasar como la Sijin, puede pedir ayuda del CAI”, afirmó a Blu Radio el jefe de prevención la institución, coronel José Jaramillo.