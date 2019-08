Por resistirse a un atraco, murió siendo atacada con un cuchillo. Ella era Charlotte, quien murió por salvar a su esposo, famoso imitador de Yo me llamo.

Richard Muñoz, a quien muchos conocieron por imitar a Pipe Bueno en el programa de Caracol, reveló lo sucedido este lunes.

Él mismo contó a Noticias Caracol que los hechos ocurrieron luego de una de sus presentaciones en Fusagasugá.

Y es que un delincuente intentó robarlo a él y a su esposa.

“Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo: ‘Deme todo gonorrea, deme todo lo que tenga y no haga nada’, y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido”.

Fue en ese momento cuando el hombre atacó a la joven de 29 años con un cuchillo, y más tarde, en defensa propia, Richard tuvo que asesinarlo.

Sin embargo, detrás de toda esta tragedia hubo una historia de verdadero amor entre Richard y Charlotte Cobos.

“Richard fue el amor de la vida de mi niña. Ella lo veía con tanta ilusión. Nosotros nos preguntábamos cómo era posible tal amor. También adoraba a sus hijos. Soñaba con los 15 años de su hija. ‘Cuando llegue el momento, la maquillo y la peino yo. Porque es mi princesa’, me dijo alguna vez. Ella, la niña, es una de las más afectadas. El pequeño, de año y medio, aún no entiende que mamá no volverá", le contó una familiar a El Tiempo.

Charlotte se dedicaba al hogar y a sus hijos.

Aunque este año había decidido retomar estudios en el SENA

“A ellos dedicó su vida. Horas antes de morir, le pidió permiso a su hija para salir a acompañar a Richard a una presentación en Fusa. A la niña le hizo gracia, pero así era Charlotte: una mamá de tiempo completo”, agregó el familiar.

