Los estudiantes de Ser Pilo Paga reclaman el cumplimiento en los subsidios de sostenimiento

Los ‘pilos’ del país parecen estar en un limbo tras la decisión del Gobierno de reemplazar este programa por otro, llamado Generación E, que aún no entra en funcionamiento.

Con este anuncio que hizo a pocos meses de su posesión, el presidente Iván Duque terminó con uno de los programas banderas del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, les prometió a los casi 40 mil estudiantes que en ese momento hacían parte del programa seguir apoyándolos hasta que terminaran sus carreras.

Es así como en la actualidad aún hay 38 mil estudiantes en todo el país que dependen de Ser Pilo Paga para cumplir sus sueños de ser grandes profesionales.

Pero los problemas no han sido ajenos. Desde hace un año las cosas empezaron a complicarse debido a que empezaron a aparecer los retrasos en los pagos de los subsidios de sostenimiento y los canales de comunicación entre el Gobierno y ellos fueron cada vez más limitados.

Ellos mismos denuncian una especie de teléfono roto entre las entidades y los estudiantes. Por lo que la preocupación empezó a surgir.

Las denuncias

En conversaciones con PUBLIMETRO, varios estudiantes de diferentes ciudades aseguraron que en los últimos dos semestres se presentaron incumplimientos con las fechas de los desembolsos de los subsidios, un grupo creado en Facebook en el que se les informaban novedades en el programa no volvió a ser actualizado desde el 8 de agosto de 2018 y llamar al Ministerio de Educación o a Icetex se volvió un calvario: no les brindan mucha información, les dicen que los pagos están proceso o les aseguran que la información les llegará a su correo.

“Empezando porque en los últimos semestres se han demorado los pagos. La mayoría de los ‘pilos’ estudiamos muy lejos de nuestros lugares de origen y por ende nos tocó trasladarnos a otra ciudad donde prácticamente no conocíamos a nadie y no contábamos con el apoyo de nadie. Nos toca pagar arriendo, transporte, comida y gastos universitarios y aún así nos toca esperar eternidades para recibir nuestros subsidios.

Yo entré el lunes 29 de julio a la universidad y no me he podido ir, ya que no cuento con recursos para irme, ni para pagar arriendo, comida y transporte por lo menos los primeros días de universidad. Vengo de un hogar de madre soltera y desempleada que le toca trabajar para poder sostener a la familia y mandarme algo de dinero a mí cuando me voy”. Este es un testimonio de un ‘pilo’ de Sincelejo que tiene que trasladarse hasta Barranquilla para estudiar en la Universidad del Norte.

El programa Ser Pilo paga entrega a los estudiantes un subsidio de sostenimiento que varía dependiendo de la situación de cada estudiante. Es decir, quienes estudian en la misma ciudad en la que viven reciben un subsidio equivalente a un salario mínimo legal vigente por cada semestre. Pero quienes viven lejos de su ciudad pueden recibir hasta cuatro salarios mínimos.

Este dinero es usado por los estudiantes para gastos relacionados con vivienda, transportes, alimentación, materiales de estudio, entre otros. Por eso es vital para ellos que el dinero se les entregue al comenzar cada semestre.

Sin embargo, hay una serie de requisitos que exige el Gobierno para poder entregarles ese dinero. El principal requisito es que la universidad ya haya renovado en su sistema el registro de cada estudiante.

Pero entre las denuncias hechas por los ‘pilos’, en años anteriores los subsidios para el segundo semestre del año los entregaron a finales de julio, al rededor del 23 o 25 de ese mes. Incluso, al comenzar el semestre siempre publicaban las fechas de pago en la página web.

Pero ahora “nos pueden mandar el subsidio dos meses después del inicio de clases y para ellos está bien. Mientras tanto, nosotros apurados”.

Agregaron que la única solución para poder trasladarse al lugar de estudio es haciendo un préstamo.

“Su excusa actual (de las entidades del Gobierno) es que comienzan el proceso de giro hasta que la última de las universidades renueve los créditos de todos los estudiantes”, dijo un ‘pilo’ a PUBLIMETRO.

Según un correo que recibieron a finales de julio, se lee que el Icetex empezará los procesos de giro a mediados de agosto. “Pero ese proceso puede durar de 15 a 30 días para el desembolso”, señaló uno de los estudiantes.

“Resulta que nos enviaron este correo en el cual mencionaban que los ‘Procesos’ de desembolsos comenzarían a mediados de agosto. Estos ‘procesos de desembolso’ es lo que nosotros los ‘pilos’ conocemos como procesos de giros, los cuales siempre son la excusa perfecta por parte de los operarios del Icetex para contestar algo como una salida rápida a la problemática. Luego de este famoso proceso de giro que iniciará, al parecer, a mediados de agosto se tienen que esperar por lo menos 15 días hábiles para que se haga efectivo el desembolso.

Entonces la cuestión es: si se comienzan apenas los procesos de desembolso a mediados de agosto y a eso sumarle los 15 días hábiles que tiene Icetex de demora para hacer los pagos estaríamos recibiendo el dinero a finales de agosto, por no decir septiembre. En mi caso, ya sería después de mes y medio de comenzar clases. Entonces, ¿Cómo hacemos con nuestros gastos de transportes, alimentación y arriendo?”, manifestó otro estudiante.

El otro problema que ellos encuentran es que no hay un lugar donde publiquen fechas o información que haga referencia al programa en sus canales de comunicación. Por ejemplo, tenían una página en Facebook que en su información aparece como “Cuenta oficial del programa del Gobierno Nacional Ser Pilo Paga de Mineducación”, pero la última actualización que se hizo fue el cambio de su foto de perfil por una foto del presidente Duque y eso ocurrió un día después de su posesión. En la web tampoco se encuentra una página oficial del programa actualizada.

La respuesta de Icetex

Icetex emitió una respuesta formal sobre las inquietudes de los estudiantes. Ellos, si bien reconocieron que hay demoras, explicaron las razones de estas y aclararon que esta entidad únicamente administra los recursos que entrega el Gobierno para el programa Ser Pilo Paga.

“Conforme a la planificado, a lo estipulado en el convenio y tal como fue comunicado a los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, se estará iniciando el proceso de desembolso de subsidio de sostenimiento al que tienen derecho estos jóvenes a mediados del mes de agosto de 2019”, señaló Icetex a este medio.

En cuanto a los retrasos en los últimos semestres, aseguraron que son varios los factores y no todos son responsabilidad de la entidad.

“Los giros de sostenimiento son la prioridad en el desarrollo del programa Ser Pilo Paga por parte del Gobierno Nacional. En el primer semestre 2019 los desembolsos para subsidios de sostenimiento que realiza Icetex como administrador del programa, tuvieron lugar una vez los recursos fueron trasladados por parte del Gobierno Nacional, presentándose modificaciones en los calendarios de desembolso a causa de retrasos en la culminación de semestres académicos en universidades públicas y en la actualización de datos y renovaciones por parte de beneficiarios, hecho que fue comunicado oportunamente”.

A lo que se refiere la entidad con lo anterior es que en los casos de estudiantes de universidades públicas se presentó un retraso en los pagos debido a que los paros hicieron que se ampliaran los semestres. Por lo que el último semestre de 2018 se terminó en enero y a la fecha aún hay universidades del Estado que están cursando el primer semestre de 2019. En otros casos, los retrasos vienen de las mismas universidades, que se tardan en renovar la lista de beneficiarios.

Desde el Icetex confirmaron que la manera como se revisan los estados de los estudiantes se hace de manera individual y eso es un proceso un poco lento si se tiene en cuenta que son 38 mil estudiantes activos en el programa.

Gracias a estas denuncias, la entidad también informó que ya se empezaron a hacer desembolsos y en el transcurso de esta semana los estudiantes estarían recibiendo los primeros pagos.

Respuesta oficial de Icetex a los retrasos en los pagos de los subsidios de sostenimiento:

El Ministerio de Educación Nacional y el Icetex mantienen un canal fluido de información oportuna con los beneficiarios del programa y se les comunica con anticipación la fecha de inicio de los desembolsos.

Así sucedió el pasado mes de julio cuando se les comunicó que el subsidio de sostenimiento de segundo semestre de 2019 se haría a partir del 15 de agosto, proceso que se encuentra en trámite.

Es preciso señalar que, para que estos desembolsos se hagan efectivos, los jóvenes beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga deben contar con su cuenta bancaria activa para evitar giros rechazados, lo que obligaría a iniciar de nuevo los trámites de desembolso.

Cuando los jóvenes cambian de documento de identidad, de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, deben reportarlo al Icetex para evitar rechazos en estos desembolsos.

Todos los beneficiarios del programa deben tener abierta su Cuenta de Trámite Simplificado -conocidas como CATS- para que puedan recibir los subsidios.

Por último, las comunicaciones que hace Icetex a los beneficiarios las realiza de manera directa y a través de los canales oficiales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, página web www.icetex.gov.co y las redes sociales de la entidad, acorde con las políticas de tratamiento de datos que se han implementado.

5 Puntos sobre el pago de los subsidios a los ‘pilos’

De acuerdo a las denuncias de los estudiantes y a la respuesta de Icetex, estos son los puntos claves que se deben tener en cuenta:

Icetex es el administrador del programa. Por lo tanto, recibe y administra el dinero que destina el Gobierno Nacional para el programa. Las modificaciones en los calendarios de desembolso se presentaron a causa de retrasos en la culminación de semestres académicos en universidades públicas y en la actualización de datos y renovaciones por parte de beneficiarios. No se puede confirmar con exactitud qué día se realizará el pago de cada estudiante. Para eso, tendrían que comunicarse a través de los canales oficiales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, página web www.icetex.gov.co y las redes sociales de la entidad. En el caso de los estudiantes de las universidades públicas, los pagos de los subsidios se harán una vez estén activos en el segundo semestre de 2019. Se espera que a mediados de agosto, es decir a más tardar el próximo jueves 15 de agosto, todos los procesos de desembolsos estén activos. Los estudiantes tendrán que estar pendientes de su correo para que les confirmen la notificación del pago.

¿En qué va el programa Generación E?

Este programa fue el reemplazo de Ser Pilo Paga con el que el Gobierno buscaba que más estudiantes accedieran a la educación superior.

Según Iván Duque, ya son 47.076 jóvenes beneficiados con este programa y se espera que en diciembre se llegue a 84 mil beneficiarios y en 4 años a 336 mil jóvenes.

Además, el programa se divide en tres grupos:

El componente Equidad permite que jóvenes en condición de vulnerabilidad ingresen a las 61 Instituciones de Educación Superior públicas del país cubriendo hasta el ciento por ciento del valor de la matrícula cobrada al estudiante. Además de un trabajo conjunto con el Departamento de la Prosperidad Social y con las instituciones de educación superior que acompañan a los estudiantes y les otorgan un apoyo para cubrir los gastos de apoyo académico durante toda la carrera, lo que equivale al subsidio de sostenimiento. Según el mandatario, en este componente ya hay a la fecha 43.718 beneficiarios aprobados. Lo que no especifica es si estos jóvenes ya están estudiando.

El componente de Excelencia reconoce el mérito de jóvenes de escasos recursos con excelentes resultados académicos en las pruebas Saber 11. Para el primer semestre de 2019 se beneficiaron 2792 jóvenes. Además, ya se tienen los primeros 566 beneficiarios del segundo semestre de 2019 en este componente, llegando a 3.358 estudiantes a la fecha. Este componente establece un esquema de corresponsabilidad entre el Gobierno, las universidades privadas y un fondo de donaciones, donde el valor de la matrícula es financiado así: el Estado aporta el 50%, la institución de educación un 25% y el otro 25% se financia con recursos de un Fondo de donaciones. Para las IES públicas se financiará el 100% del valor de la matrícula. El 40% de los jóvenes se encuentran estudiando en instituciones oficiales y el 60% en privadas. El componente Equipo, le permitió al Gobierno Nacional gestionar recursos anuales de inversión y funcionamiento, regalías y otras fuentes de financiación, al igual que reformas integrales. Todo lo anterior, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, busca fortalecer las 61 Instituciones de Educación Superior públicas y cumplir así, el compromiso con los estudiantes, los docentes y los rectores, de canalizar más de $4,5 billones para el sector en los próximos cuatro años.

