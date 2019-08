Así ocurrió la terrible tragedia. Imitador de Yo me llamo mató a hombre que asesinó a su esposa en medio de robo.

La impactante historia fue contada por el mismo artista.

Se trata de Richard Muñoz, a quien muchos conocieron por imitar a Pipe Bueno en el programa de Caracol.

Él mismo contó a Noticias Caracol que los hechos ocurrieron luego de una de sus presentaciones en Fusagasugá.

Y es que un delincuente intentó robarlo a él y a su esposa.

“Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo: ‘Deme todo gonorrea, deme todo lo que tenga y no haga nada’, y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido”, dijo sobre lo que pasó este fin de semana.

Imitador de Yo me llamo mató a hombre

Y fue en ese momento cuando el delincuente apuñaló a Charlotte Cobos, de 29 años, quien quedó tendida en el suelo.

“Logré desarmar al bandido y en un momento de ira, de dolor, de rabia, de impotencia, no tuve más remedio que acabar con él”, siguió contando el ahora cantante de música popular.

Y aunque el artista intentó llevar a su esposa al hospital, finalmente ella murió por causa de las heridas.

