Este lunes, el Banco de la República dio a conocer el informe trimestral sobre las expectativas de inflación para el año en curso y para el 2020. Banco de la República prevé aumento de inflación en los próximos meses.

Dicho documento pone en evidencia un crecimiento en las expectativas del costo de vida de los colombianos, debido a que la inflación no se manrtendrá en en 3,2 %, como se tenía previsto, sino que llegará hasta el 3,6 %.

El gerente del Emisor, Juan José Echavarría, afirmó que este cambio en el pronóstico se debe a varios elementos relacionados con el alza en el precio de los alimentos. "Hace un año este grupo estaba creciendo al 0%, mientras que este año han crecido un 5,6 %, pero esperamos que estos cambios sean un choque transitorio", cita RCN Radio.

Echavarría también explicó que, sumado a lo anterior, también está el traumatismo que ha generado el cierre de la vía al Llano, el fenómeno de El Niño, el impuesto sobre los licores y el alza que ha tenido el salario mínimo en los últimos años.

Sin embargo, se espera que la inflación disminuya durante el próximo año, ubicándose incluso por debajo del rango meta del Banco de la República, de entre el 2 % y el 4 %, llevando al indicador hasta el 2,8 % en diciembre del 2020.

Pero hay más noticias que no son tan buenas. El alto funcionario señaló que la proyección de crecimiento económico en el país ha disminuido. Pasó de 3,6 % al 3 % por los bajos resultados en diferentes sectores de la economía.

"La economía del primer trimestre del año no creció 3,2% sino 2,3% y ese número no es bueno y no ayuda mucho, pero todavía podemos crecer por encima del 3% y vamos a ver qué pasa el resto del año", afirmó el alto funcionario.

