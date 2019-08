"Claudia López nos engañó a pocos días de cerrar inscripciones": Gustavo Petro

Al final la entrevista completa en donde Gustavo Petro habla sobre Hollman, sobre su hijo y elecciones.

El líder de la Colombia Humana habló con PUBLIMETRO sobre el proceso de elección dentro de su movimiento, por qué se quedó con Hollman y la candidatura de su hijo mayor. El senador contó qué pasó con Claudia López y su verdadera opción para la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo le fue con el proceso de elección de candidatos?

El balance es satisfactorio. Lo logramos en Nariño con Eladio Pérez. Hay un proceso en el Cauca, donde hay un gran aglutinamiento social y étnico en torno a Alberto Muñoz Colorado. Hay un acuerdo logrado con Griselda Janeth Restrepo (exministra de Trabajo) que se enfrentará a Dilian Francisca Toro en el Valle y eso va a ser interesante… También Jorge Iván Ospina en Cali, pero todavía tiene que dar pasos hacia la diversidad.

En el Caribe, el caso es curioso, porque se decantó por su hijo, ¿por qué?

En el Caribe estamos enfrentando a los Char y nos ha sido mucho más difícil, porque he encontrado mayor cultura política tradicional dentro del progresismo y muchos menos liderazgos locales como los que hay en el occidente de Colombia. No impuse la candidatura de mi hijo, como dicen las malas lenguas. ¡No! Es que no había candidato ni candidata. Tomamos la decisión de que fuera mi hijo y nos está yendo muy bien.

Nicolás se estaba planteando la opción de lanzarse a la Asamblea y a mí esa figura no me gusta, entonces mucha gente empezó a pensar ‘no, si Nicolás se va a lanzar a la Asamblea, que se lance de una vez a la Gobernación y nos vamos de tú a tú contra los Char, a ver cómo nos va’, y así se dio.

¿Usted impuso a su hijo?

No. La falta de liderazgo impuso a mi hijo… yo lo hice un poco a regañadientes, pero él tiene su autonomía. Tiene 33 años, es abogado, se casó, pero le he aconsejado estudiar… Él es el único de mis hijos que quiso estar en el mundo de la política. Ya vamos a ver cómo le va… Ahí se va a probar. Tiene que caminar el camino de la política y del estudio.

Y ese cuento de su esposa como candidata a la Alcaldía de Sincelejo, ¿por qué se cayó?

Los Char le apuestan a una estrategia caribeña, ya no solo barranquillera porque van para la Presidencia en 2022. Y así, pusieron candidatos en todos los departamentos. En Sincelejo nombraron a uno liberal, que solo era derrotable por mi esposa (Verónica Alcocer). Ella quería ir al combate político en Sincelejo y si ganaba, eso habría significado mi separación de Antonella (hija menor) y de ella. Para mí fue difícil y finalmente la decisión fue ‘primero la familia’ y desistió, porque la política sin amor no puede ser exitosa.

¿En Colombia Humana se aplica la frase ‘el que diga Petro’ para escoger candidatos?

Eso no es cierto por una razón fundamental. La base política de la Colombia Humana, esos ocho millones de electores, son completamente diferentes al electorado de Uribe. El electorado de Uribe es un rebaño que se mueve por la pasión, no por la razón. Eso los hace manipulables, por eso el que diga Uribe es el que se impone. En el caso del electorado de la Colombia Humana, las ciudadanías son libres de elegir. Solo si la candidatura que se le propone al electorado hace consonancia con las nuevas sensibilidades, se gana el voto. Si no, no.

Entonces, ¿cómo hicieron en la colectividad para escoger candidatos?

En general, en ninguna parte di avales. Creamos una instancia independiente de mí, que fuera región por región acompañando, no imponiendo, procesos de convergencia hasta lograr éxito. Entonces no es Petro dando avales. Hay procesos: en algunas regiones se dieron asambleas exitosas, en otras eso solo sirvió para la autodestrucción.

¿Cómo fue el proceso en Bogotá?

No di ningún aval en Bogotá. Las listas ‘jales’, que son 20, se hicieron por proceso asambleario y son resultados de convergencias. La lista al Concejo tampoco la hice yo, solo dije que fuera cerrada, eso fue lo que se planteó para Bogotá. El orden de la lista lo escogió un comité de garantías que ordenó la lista con un montón de calificaciones ahí… no me preguntes si bien o mal.

¿Y cómo llegaron a Hollman Morris si hay tanto descontento?

Para Bogotá se candidatizan Jorge Rojas, un poco errático a mi parecer, porque creo que al final se dio cuenta de que lo engañaron; y Hollman Morris. Yo era partidario de la candidatura de Ángela María Robledo. Es más, convencí a Rojas y a Hollman de que abandonaran sus candidaturas… Creo fervientemente que Ángela María hubiera ganado la Alcaldía. Estoy convencido de eso. Creo que eso asustó al Verde y hubo una actividad para impedir que quedara Ángela María.

Pero de ahí saltó a Claudia López…

Por decisión de Ángela María, luego de decirle que ‘no’ a la Alcaldía y ‘no’ al Concejo, hablamos de un acuerdo con Claudia López. Claro, eso no se podía llevar a la asamblea distrital, porque allá aprobaron fue un acuerdo programático, entonces nos fuimos hacia Claudia buscando acuerdo.

El jueves, una semana antes del cierre de las inscripciones, nos reunimos y acordamos sobre lo esencial: educación como política pública, una universidad de 250.000 estudiantes; el metro que es mejor para Bogotá, el subterráneo, y una política verdaderamente verde en lo ambiental.

Así quedamos y ya el martes siguiente, dijo en entrevista, ‘me voy sin Petro’. Claudia López nos engañó. Querían, pienso yo, que me quedara sin candidato. No sé qué pasó entre jueves y martes… seguramente operó el Grupo Empresarial Antioqueño o los corresponsables de Hidroituango… no sé. Ahí escogí a Hollman.

¿Usted decidió que iba a ser Hollman?

Fue la única decisión que tomé personalmente de todo el proceso nacional de avales y listas. No teníamos opción y el único que quedaba en el escenario político bogotano que pudiera defender los acuerdos esenciales era Hollman, entonces nos fuimos con Hollman.

¿Y qué pasa con las denuncias de violencia intrafamiliar y acoso sexual?

Indudablemente ahí hay un problema. No se puede ocultar ni tampoco minimizar, pero como conozco a ambos, a la pareja, entiendo que todo se da en el desarrollo de una separación, que es como estalla el problema… Lo demás es más ruido mediático. Una separación es traumática, yo lo viví, y lo cierto es que, sin negar lo que dice Patricia, Hollman no ha cometido ningún delito.

Ahora, la tarea de Hollman, como resarcimiento, debe ser construir y proteger una política para la mujer… Una política pública que sea feminista, mejor que la que creamos en la Alcaldía.

¿Si las denuncias que hoy reposan sobre Hollman estuvieran en la cancha de otros candidatos, usted opinaría lo mismo?

En el Partido Verde hubo un concejal maltratador, denunciado por su esposa. Nunca hubo problema, por ser del Verde.

