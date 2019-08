Jesús Antonio Muñoz Cifuentes es un docente de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes que está convencido de que la educación es la salida a los problemas que tiene el país. Red de Liderazgo Juvenil, una sinergia que genera impacto.

En 2008, en Cartagena de Indias, por coincidencias de la vida, pudo iniciar ese sueño de crear la Red de Liderazgo Juvenil que hoy también se ha replicado en Guatemala, y que se sostiene gracias a voluntarios. Se trata de un programa que funciona en alianza público privada, que a la fecha ha impacto a 55.000 jóvenes a través de la creación de espacios en los que jóvenes de poblaciones vulnerables pueden tomarse el tiempo de pensar en su proyecto de vida, y a través de este, ayudar a otros.

“El gran reto de los líderes hoy es liderar líderes. Queremos que estos estudiantes aprendan de liderazgo en la práctica cotidiana” – Jesús Antonio Muñoz, docente Universidad de Los Andes.

Este proyecto, liderado por la Universidad de Los Andes y EAFIT Social, recibió el premio CLADEA en 2018 gracias al trabajo social que ha desarrollado con los jóvenes de Colombia, impulsándolos a creer en sus capacidades y a ser constructores de paz y agentes de cambio.

¿Qué es la Red de Liderazgo Juvenil?

Es un programa formativo integral en capacidades de liderazgo dirigido a jóvenes de poblaciones altamente vulnerables de Colombia y Guatemala. El propósito es generar cambios personales, grupales e institucionales a través de la potenciación de las aptitudes y las capacidades potenciando el conocimiento de sí mismos y la relación con otros.

¿Cómo se desarrolla el potencial que tienen los jóvenes para aportar a la sociedad?

Trabajamos con grupos de jóvenes durante tres años consecutivos. Durante el primer año nos enfocamos en el liderazgo de sí mismos. Estas poblaciones, por las razones que sean, tienen muy bajo su indicador de autoestima y su capacidad de entenderse como miembros de la sociedad, es el caldo de cultivo para fenómenos como el micro tráfico y la violencia. En el segundo año trabajamos en las capacidades de liderazgo con otros. Cada uno de los estudiantes que participa en las sesiones de la red, que son alrededor de 120, apadrinan a 25 de sus compañeros del colegio y multiplican los conocimientos adquiridos en la red. (…) En el tercer año los jóvenes, con sus apadrinados, desarrollan proyectos de emprendimiento en distintos temas que generalmente están enfocados al cuidado del medio ambiente, lo empresarial, y la reconstrucción de tejido social. Esto no solo es importante por el emprendimiento en sí, pues desarrollar la capacidad emprendedora es muy importante para estos jóvenes ya que acceder a la educación superior es una realidad limitada por falta de recursos.

¿Cómo romper el estigma de desestimar a los jóvenes por falta de experticia?

Lo primero en lo que ellos hacen conciencia es en que no son el futuro, son el presente. Ese cambio hace que se interesen genuinamente en todo el trabajo que hacemos en la red y que se comprometan. El porcentaje de deserción en la Red es muy bajo. Incluso nos encontramos con personas que cambian de colegio y no pueden seguir participando (por razones de alianzas con la Secretaría de Educación) y lo que más lamentan estos muchachos es tener que irse de la red. Incluso algunos han preferido decirles a sus padres que se quedan viviendo con otro familiar para no cambiarse de colegio. Los jóvenes tienen la enorme capacidad de generar opciones distintas, de innovar y de crear un mundo diferente, y los adultos nos hemos olvidado de que ahí está todo el potencial de desarrollo de la humanidad. Lo que queremos es aprovechar toda esa inteligencia colectiva de los jóvenes para generar opciones distintas, y mi hipótesis de trabajo es que ese es el camino para cambiar el país.

¿Cuál es la importancia de los gobiernos escolares y que los jóvenes participen activamente en estos?

Las instituciones educativas son la construcción diaria de las conversaciones que se dan entre distintos actores de las instituciones educativas. La educación tiene que migrara a ser un ecosistema dinámico y abierto, de aprendizaje continuo para todos los actores. Que los jóvenes de la red participen activamente en sus gobiernos escolares les ha dado un nuevo aire a esas instituciones. Muchos rectores han acogido esa filosofía de liderazgo como parte integral de sus proyectos educativos institucionales. Los jóvenes le han dado un aire nuevo, han convertido las instituciones en comunidades dinámicas de aprendizaje.

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas para ayudar a construir tejido social?

En la red desde el principio he sido claro y contundente en decir que no quiero solo el dinero sino el compromiso de las personas de la empresa para que construyamos red, entonces, es usual que haya personas de las empresas aliadas participando activamente de la red y llevándose aprendizaje de aquí al interior de su empresa para aplicarlo en la organización. Muchos miembros del primer nivel de las empresas participan en las sesiones de liderazgo y se llevan los procesos para aplicarlos con sus empleados.

