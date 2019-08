Ministra de Transporte no renunciará a pesar de escándalo de la Ruta del Sol

Luego de que la ministra de Transporte propusiera pagar todo el laudo de la Ruta del Sol, las redes sociales pidieron su renuncia.

Ángela María Orozco, ministra de Transporte, entró al ojo de la polémica esta semana. Lideró la conciliación que adelantaba el gobierno con los bancos acreedores del proyecto Ruta del Sol II. Esta conciliación haría que el país pagara 1.2 billones de pesos de impuestos, aún cuando el saldo real, designado por un laudo de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue de 211.000 millones.

Por esto, en redes sociales este martes y miércoles brilló el hashtag #RenuncieMinistraTransporte. Orozco, para los usuarios de las redes, trató de conciliar dando más dinero a los bancos del necesario. Esto, incluido al escándalo de Odebrecht que motivó el colapso del proyecto. Así lo interpretaron, entre otros, los senadores Jorge Robledo y Gustavo Bolívar.

Porque intentó pasarles a los bancos del caso Odebrecht-Aval $1,2 billones de plata de los colombianos, con la mitad de esa suma para los bancos de Sarmiento Angulo, socio de Odebrecht en sus conocidas corruptelas. — Jorge Robledo (@JERobledo) July 31, 2019

En diálogo con RCN Radio, la ministra de Transporte aseguró que no ha pensado en renunciar. "No solamente no estoy inhabilitada y nunca hice nada a espaldas del país. Siempre hemos defendido la posición de la ANI, nos basamos en el peritaje menor y por eso el lunes 22 de julio le contamos a los medios de la conciliación que adelantábamos", dijo.

Así mismo, Orozco defendió que el peritaje estaba ceñido a la ley. "No podíamos hacer nada distinto y estábamos tratando hacer una conciliación que fuera buena para el Estado", añadió.