(FOTOS) La cascada de agua cristalina que hay en Colombia y muy pocos conocen.

View this post on Instagram

[📍El salto del sereno, Colosó] 🔘¿Cómo llegar? 🔸Para llegar al salto del sereno desde Sincelejo tienes dos opciones: 1️⃣ La primera opción es llegar a la terminal de colosó en el pescador 🐟 y coger un carro directo hasta el pueblo, $6.000 pesos por persona 💸 te van a dejar en la iglesia ⛪ de colosó, y aquí puedes coger una Mototaxi 🛵 que te lleve hasta la entrada del camino donde empiezas a caminar para subir al salto, $2.000 pesos por persona 💸 Es importante que sepan que los carros que van directo son unos Jeeps antiguos dónde quizás la comodidad no es su mayor virtud 😁🤦. 2️⃣ La segunda opción que tienes es ir también al pescador pero coger uno de los buses 🚃 que van para Tolú y decirle al conductor que te quedas en la entrada de Colosó, $4.000 pesos por persona 💸 Una vez en la entrada de Colosó tienes que esperar una Mototaxi 🛵 que te lleve hasta el pueblo (las motos pasan aproximadamente cada 5-10 min) tienes que negociar con el mototaxista para que te lleve hasta arriba, dónde empieza el camino para el salto. La moto desde la entrada hasta el pueblo cuesta $5.000-6.000 pesos 💸 aprox. por persona (hasta arriba) 🔸 A partir de este punto la caminata desde la entrada del camino hasta el salto es de aproximadamente 1 hora dependiendo el ritmo (también es posible subir en moto, dependiendo de la temporada y el terreno). 🔸La caminata es tranquila, y el camino mayormente plano. En un punto del camino vas a encontrar una finca, la familia 👨‍👩‍👧 que vive ahí pide una colaboración para entrar, entonces aquí depende de cada quien lo que quieran darles (💸1.000, 2.000, 3.000, etc. 🤷) Desde la casa hasta el salto hay unos 20 minutos de caminata, está sí es un poco más dura porque el trayecto ya es un poco más selvático y empinado. 🔹En mi canal de Youtube pueden encontrar un vídeo con más información sobre Colosó y este viaje (LINK EN BIO)💙 🔹Si van me etiquetan en sus fotos, para que pueda verlas 😀 – – #travel #photography #photoofday #photographer #colombia #coloso #colosó #backpacker #traveler #travelling #travellife #awesome #landscape #amazing #waterfall #nature #instatravel #wonderful #viajes