Reaparece alias 'La Diabla': la voluptuosa bandida ahora se la pasa bailando champeta desde la cárcel

#NaciónAUnClic Alias ‘La Diabla’, una delincuente muy sonada en su momento y que fue condenada a 8 años de prisión por hurto, se grabó bailando al interior de una cárcel con un celular, dispositivo prohibido al interior de los penitenciarios. El video se hace viral y ya le generó investigaciones disciplinarias a la reclusa. •••••••• #news #aunclic #baile #alias #ladiabla #carceles #colombia