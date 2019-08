Video: Pervertido, sin descaro, acepta que rozó sus genitales contra mujer en TransMilenio

Un nuevo caso de acoso sexual. Pervertido, sin descaro, acepta que rozó sus genitales contra mujer en TransMilenio.

Quien se encargó de revelar las imágenes fue Gabriela Rosas.

La joven afirmó que el terrible hecho ocurrió en la ruta alimentadora Metrovivienda, del Portal Américas.

De acuerdo con lo contado por ella, un joven, de aproximadamente 23 años, comenzó a acercarse a ella.

Al comienzo ella pensó que todo se debía a que el bus se encontraba lleno.

Sin embargo, cuando este comenzó a desocuparse, ella sospechó de que el hombre no se alejara.



Nuevo caso de acto sexual abusivo en el transporte público: mujer de 20 años denunció que un desconocido frotó sus genitales contra su cuerpo en reiteradas ocasiones. El presunto agresor fue detenido y conducido a una URI. #CityNoticias pic.twitter.com/uj6lSQJ9Ej — Canal Citytv (@Citytv) August 6, 2019

“No se quería alejar. Cuando me corrí, él tenía el pene erecto, y eso era lo que yo sentía. Yo sentía un bulto detrás mío, pero yo no quería hacer falsas acusaciones. Pero me di cuenta que sí tenía razón cuando le vi su pene erecto”, contó la víctima.

Fue en ese momento cuando ella empezó a acusarlo y el momento fue grabado.

En las imágenes se puede ver al sujeto aceptando lo sucedido.

De acuerdo con información entregada por City Noticias, el sujeto fue capturado.

El hombre podría ser condenado a cuatro años y medio y a pagar una multa de 8 millones de pesos.

