Joven arroja a niño de seis años desde el décimo piso de un museo

¿En qué clase de mundo vivimos? Joven arroja a niño desde el décimo piso de un museo.

El grito desesperado de una mujer rompió la tranquilidad que existía este domingo en las instalaciones del Museo Tate de Londres, luego que su hijo de seis años cayera desde el balcón del décimo piso del edificio, en un confuso incidente que terminó con un adolescente de 17 años detenido.

"Ese es mi hijo" fue el grito que escucharon los testigos que vieron al niño caer al vacío, y al joven que se encuentra detenido, empujarlo.

La Policía Metropolitana informó a través de Twitter que la víctima fue trasladada en helicóptero hasta el centro asistencial, desde donde informaron que su pronóstico es reservado.

We can confirm a 6-year-old child was taken to hospital today following an incident at Tate Modern & is in critical condition. A 17-year-old male was arrested on site. Tate is working closely with the police. All our thoughts are with the child and his family.

— Tate (@Tate) August 4, 2019