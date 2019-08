Al político le ofendió que la periodista compartiera las imágenes en sus redes. La pelea entre Gustavo Petro y Vicky Dávila por este video.

Y todo porque Vicky publicó un video en donde atacan a Petro con huevos.

El hecho ocurrió cuando el político presentaba a sus candidatos a la alcaldía de Ciénaga y a la Gobernación del Magdalena: Blanca Fernández y Carlos Caicedo.

Pelea entre Gustavo Petro y Vicky Dávila

La periodista trinó las imágenes y más tarde recibió este mensaje de Petro:

"No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trató violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana".

No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de una caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana https://t.co/xFdLOVO3hC — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2019

Y la presentadora no se quedó callada y respondió rápidamente a la crítica del político:

"Yo no quisiera hacerle daño. ¿Por qué dice eso senador? Siempre lo he escuchado, lo he invitado al programa que hago, lo he respetado, aunque pensamos diferente. En serio, sáqueme de sus delirios".

Yo no quisiera hacerle daño. ¿Por qué dice eso senador? Siempre lo he escuchado, lo he invitado al programa que hago, lo he respetado, aunque pensamos diferente. En serio, sáqueme de sus delirios. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 3, 2019

Sobre el ataque con huevos, Petro acusó a Luis Miguel Cotes, rival de Caicedo por la gobernación, de estar detrás de lo sucedido.

"Ni batalla campal, ni adolescentes espontáneos, la policía ya nos había avisado previamente de la acción de saboteo y la ciudadanía grita quién les pago: el politiquero Cote. Me gustaría oír su respuesta", trinó.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA AQUÍ

También le puede interesar