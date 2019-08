El Inpec le respondió a la Corte sobre el paradero de Andrés Felipe Arias

Inpec responde en dónde está Andrés Felipe Arias encarcelado.

Tras la petición de la Corte Suprema de Justicia al Inpec, sobre información del paradero del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, esta fue respondida.

El Instituto Penitenciario de Colombia aseguró que su nuevo lugar de reclusión es la Escuela de Caballería, y no la cárcel La Picota, como fue ordenada por juicio.

La razón es que una petición del abogado del declarado culpable por desviación de recursos del programa del Gobierno Agro Ingreso Seguro, pidió el pasado 12 de julio que este fuera recluido allí y no en otro lado.

Como la Escuela de Caballería está adscrita a sistema penitenciario y a la cárcel La Picota, el Inpec aceptó y allí lo tienen recluido para pagar su condena de 17 años.

Sin embargo, llama la atención que no existe ninguna prueba en este momento que demuestre que Andrés Felipe Arias está en el país, pues su caso se ha manejado con total reserva.

Contrario a lo que sucede con otros presos, Arias no ha sido retratado para el registro, no ha firmado su boleta de reclusión o se conoce de alguien que dé certezas de que se encuentra allí.

Muchos son los colombianos que exigen pruebas de que el exministro antioqueño realmente se encuentra recluido allí y que pagará su condena.

En días pasados, la emisora Caracol Radio reveló las respuestas que el Inpec le hizo llegar en el caso y en donde aseguró que no se entregaba información para no violar la intimidad del recluso, lo que no se hace en otros casos.

