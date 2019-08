Entre lágrimas, fue aceptada la renuncia de Ángela Garzón al Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá aceptó la renuncia de Ángela Garzón a su curul, luego de que se retirara el aval a su candidatura.

Este jueves, el Concejo de Bogotá recibió y aceptó la renuncia de Ángela Garzón a su curul. La excandidata del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá había anunciado su renuncia hace unos 15 días luego de que su partido decidiera retirar su apoyo a su aspiración.

Luego de esta renuncia al partido, el paso siguiente era abandonar el cabildo. La entidad votó, con 29 votos a favor y 3 en contra, para aceptar esta solicitud. Distintos concejales aplaudieron a Ángela, quien salió en medio de las lágrimas del cabildo.

"Hoy me solidarizo con Ángela Garzón porque el maltrato que recibió de su partido fue muy grande. Yo te decía que fuiste muy decente en redes, en medios. De pronto yo no hubiera sido así“, dijo la concejal del Polo Democrático Xinia Navarro.

A su vez, el concejal Daniel Palacios, del Centro Democrático, rechazó la renuncia de Ángela Garzón. “Aunque no le puedo pedir que lo reconsidere porque es una decisión tomada, no acompañaré la renuncia”, explicó Palacios. Añadió que Álvaro Uribe le había pedido que tratara de persuadir a Garzón de no abandonar el partido.