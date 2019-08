El comercial de la Universidad de Medellín por el que la tildan de clasista le está dando la vuelta en redes sociales.

Al parecer, el mensaje que quisieron transmitir no fue tan claro. En cambio sí generaron una muy mala imagen.

Se trata de un video en el que promocionan las viviendas estudiantiles para que los universitarios no tengan que cruzar la ciudad para llegar a sus clases. Sin embargo, hacen un comparativo entre una persona de escasos recursos y un estudiante que podría pagar una vivienda estudiantil. O por lo menos eso es lo que transmitieron.

Como era de esperarse, en redes cientos de personas los criticaron.

Este es el video:

https://twitter.com/UdeMedellin_/status/1156368882980007936?s=19

Y algunas de las reacciones fueron las siguientes:

Señores, lamentable que gente de su universidad pensara, escribiera, ejecutara, editara, presentara, aprobará y publicara este video. Terrible como invalidan la vida de sus estudiantes sin recursos, terrible que crean que no vivir en lujo y comodidad es simplemente una elección.

Me gustaría vivir en Islandia pero eso no importa. ¿Por qué están haciendo comerciales para humillar a las personas que se esfuerzan por estudiar, pese a que sus condiciones económicas no les permitan darse todas las comodidades?

— Moni Di (@InTweetiva) August 1, 2019