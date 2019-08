¡De no creer! Encuentran el cadáver de una influencer dentro de una maleta.

View this post on Instagram

Рассказ о том, как я решила стать врачом , а также обо всех этапах, которые прошла на этом пути. Как показал опрос в сториз, многим это интересно. 🤗 О выборе будущей профессии я задумалась классе в восьмом. Нравились два направления, а именно: медицина и журналистика. Мне хорошо давались языки, гуманитарные предметы, даже в олимпиадах несколько раз побеждала. Весь следующий год я определялась и в конце концов выбрала медицину. После 9 класса я поступила в специализированный медицинский класс при Втором меде. Учиться там было тяжело, но это была отличная подготовка. В некоторые дни в расписании могло стоять по 7 химий или биологий , три обычных и четыре с преподавателем из вуза, два раза в год мы ездили сдавать экзамены.В целом воспоминания о том периоде только положительные,хоть было и нелегко♥️ Закончив 11 класс, я поступила в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В год моего поступления наш вуз был во всех новостях и произошла смена ректора. Первые три года в вузе можно смело назвать квестом на выживание. Кто учился в Пироговке, начиная с 2012 года, меня поймут 😉 Это по праву, самый жесткий медицинский университет в Москве и ,если я скажу, что учиться было легко и я вспоминаю студенческие годы с кайфом, то это будет неправдой. Работать параллельно с учебой я начала курса со второго, поэтому несколько лет у меня не было свободного времени, от слова совсем. Начиная с 4 курса, учиться стало значительно легче, так как у нас начались цикловые занятия на клин. базах, которые вели уже практикующие врачи. К самым сложным предметам за всё время обучения я отнесу, пожалуй, патологическую анатомию, судебную медицину и госпитальную терапию. Но это лично для меня, а так у всех по-разному. В конце обучения сдавали госэкзамены , состоящие из трёх этапов, и аккредитацию, где также было три этапа, включая практику на манекене. После окончания вуза, проблем с выбором дальнейшей специализации у меня не возникло, так как я уже с третьего курса знала, куда хочу пойти. На данный момент я прохожу клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии.Сам процесс обучения мне нравится, о нем расскажу как-нибудь более подробно в другом посте. #медицина#учебавмеде