(Video) El comentario de Juan Diego Alvira que Claudia López tomó como machista

Todo ocurrió en las noticias de la mañana del Canal Caracol. El comentario de Juan Diego Alvira que Claudia López tomó como machista.

La candidata Claudia López se presentó este miércoles ante el tablero de Juan Diego Alvira. En la emisión matutina de Noticias Caracol, discutieron en una entrevista sobre los planes de gobierno de la candidata de la coalición alternativa. Pero un comentario de Juan Diego Alvira fue ruidosamente rechazado por ser, presuntamente, machista.

Todo empezó discutiendo la situación de la alianza que Claudia López y Gustavo Petro buscaban adelantar. Esta, como se sabe, fue debilitada por la posición de López con el metro elevado. A su vez, la candidata rechazó que se brindara apoyo a Hollman Morris, aspirante de Petro, a pesar de la denuncia por maltrato intrafamiliar de su exesposa.

Luego de la pregunta de Alvira, López le respondió con tono enérgico y fuerte. "No, yo ya me reuní y él no quiso hacer un acuerdo. Listo, ya se fue. Dejemos la bobada que esta ciudad no es de caudillos, ni de Petro ni de Peñalosa. Ustedes van a decir si seguimos en la peleadera, en la pelotera, o si nos unimos como ciudadanos", afirmó.

Alvira, viendo la fuerte respuesta de López, le respondió con un "entonces no pelee tanto, Claudia". Esto molestó aún más a la exsenadora.

"No. Hay que pelear contra la corrupción, mi hermano. No me vengas aquí con tonterías y no me vengas con cositas machistas. No me vengas aquí con condescendencias machistas. Las mujeres tenemos que ser respetadas en esta sociedad", respondió López al comentario de Juan Diego Alvira.

El comentario de Juan Diego Alvira que Claudia López tomó como machista (Minuto 14:00)

Aunque Alvira trató de explicar posteriormente que era "un chascarrillo", su comentario no gustó. En redes sociales muchos han criticado la forma en la que el presentador se refirió a la candidata.