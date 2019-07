El "matrimonio" que sorprendió a todo el mundo: mujer se casa con su perro y la boda es transmitida en vivo por la TV

En un insólito suceso, mujer se casa con su perro y la boda es transmitida en vivo por la TV.

Elizabeth Hoad sorprendió al Reino Unido hace unos días tras asegurar que no necesitaba tener ninguna relación amorosa con un ser humano, ya que quería pasar el resto de su vida junto a su perrito golden retriever llamado Logan. Incluso, adelantó que se casaría con él.

Sin embargo, un hecho dejó asombrado a más de una persona ya que la mujer decidió casarse con su mascota. Y eso no es todo, la boda fue transmitida en vivo por el canal ITV.

Según informa The Sun, los espectadores no podían creer lo que estaban viendo en el programa This Morning.

En el espacio televisivo, la "pareja" intercambió anillos, aunque el can en vez de argolla recibió un brazalete en una de sus patas.

Cabe mencionar que antes de la boda, Elizabeth habló sobre sus relaciones fallidas. Añadió que estas malas experiencias fueron el detonante para tomar esa decisión.

Sin embargo, la llegada de su perrito le volvió a dar esperanza. "Fue como si estuviéramos destinados a encontrarnos. Él me salvó y yo lo salvé a él", afirmó Elizabeth Hoad.