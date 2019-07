Suplantan a Avianca con falsas promociones con las que están estafando a la gente

La aerolínea Avianca denunció en redes sociales que delincuentes e incautos han usado su nombre para estafar a los incautos.

El 'modus operandi' consiste en que envían a WhatsApp promociones falsas de la aerolínea, que resultan muy llamativas, pero que son realmente links que estarían vulnerando la protección de datos.

"ATENCIÓN. Vía WhatsApp se están divulgando varias promociones FALSAS a nombre de Avianca. PILAS ESTE LINK ES FALSO. No caigas, no compartas, no entregas tus datos. #ProtegeTusDatos", señala Avianca en sus redes sociales.

No caigas, no compartas, no entregas tus datos. #ProtegeTusDatos pic.twitter.com/sJi1FAm8Wu — Avianca (@Avianca) July 30, 2019

Según la promoción,. Avianca estaría regalando 1000 vuelos en Clase ejecutiva, tras la celebración de la inversión en Latinoamérica.

El link redirigiría a una aplicación que podría robar datos personales a nombre de la aerolínea que solo ofrece sus promociones a través de su página web o redes sociales certificadas.