Gobierno ya no podrá pagar la deuda de Odebrecht... Por ahora

Gobierno ya no podrá pagar la deuda de Odebrecht. Así lo confirmó la ministra de Transporte, Angela María Orozco.

Desde China, donde acompaña al presidente Iván Duque, confirmó que la negociación con los bancos no se logró.

“Nosotros veníamos evaluando sobre esa posibilidad. Era una conversación que estábamos teniendo. No llegamos a un acuerdo, y no es desistir. Es que no llegamos a un acuerdo”, manifestó la ministra.

Lo que se tenía planeado era llegar a un acuerdo con los bancos a los que se le debe dinero y pagar solo 1,2 billones de pesos. Esto, por las obras de la Ruta del Sol 2.

“El Gobierno estaba evaluando esa posibilidad por una razón: sobre la base de que los bancos renunciaran a los intereses que están tasados en alrededor de 250.000 millones de pesos, pero no se llegó a un arreglo sobre la forma de pago”, agregó la funcionaria.

Tal parece que el Gobierno seguiría insistiendo en esa idea.

