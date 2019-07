El cura héroe: Sacerdote desarmó a dos ladrones durante un atraco

Como un héroe así es reconocido por la comunidad el sacerdote Rodolfo Reyes, quien se enfrentó a dos delincuentes, cuando pretendían cometer un atraco a mano armada a un feligrés, al finalizar la misa, el pasado domingo, en la iglesia María Madre de la Unidad, en el barrio Nuevo Amanecer, en el noroccidente de Valledupar

El párroco, de acuerdo al diario El Heraldo, al percatarse de la intención de los dos atracadores forcejeó con ellos y terminó golpeado en la cabeza.

“En ese momento me le atravesé, me preguntó ¿usted quién es?, le respondí soy el padre, me pidió el celular y le dije que se saliera de la iglesia, mientras que el otro delincuente le decía que me matara. El tipo acciona el arma, pero no le funcionó”, contó Reyes al Diario El Heraldo.

A ver que el arma no era disparada, el cura se le lanzó al ladrón, hasta desarmarlo, pero el otro ladrón lo golpeó con un ladrillo en la cabeza.

En la huida los delincuentes se cayeron de la motocicleta en que se desplazaban, la cual fue incinerada por la comunidad.

El sacerdote se recupera de las heridas y de los seis puntos de sutura en su cabeza.

Un insólito letrero fue colocado en la iglesia para explicar que ese día no habría eucaristía, la curiosa imagen se hizo viral en redes sociales.

